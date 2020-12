Nach der Freilassung dreier bekannter Menschenrechtler in Ägypten haben die Behörden deren Privatvermögen einfrieren lassen.

Das berichtet die Zeitung "Al-Ahram". Die drei Mitarbeiter der "Egyptian Initiative for Personal Rights", darunter der Direktor Gasser Abdel Razek, waren am Donnerstag freigelassen worden. Ihre Organisation ist eine der letzten, die noch vor Ort in Ägypten für die Einhaltung von Menschenrechten eintritt. Präsident al-Sisi, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam, geht seit Jahren hart gegen Gegner und Kritiker vor.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.