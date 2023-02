Energiekrise

Gasspeicher (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Wie aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorgeht, liegt der Füllstand aktuell bei 75,4 Prozent. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als am Vortag. Die Füllstände sind zwar seit einem Monat rückläufig. Dennoch war das gesetzliche Speicherziel in der vergangenen Woche weit übertroffen worden. Eine Gasmangellage in diesem Winter gilt laut Bundesnetzagentur als eher unwahrscheinlich. Die Speicher dienen dazu, Schwankungen beim Verbrauch auszugleichen.

