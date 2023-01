Energiekrise

Einer der größten Erdgasspeicher Europas: die technische Anlage in Rehden in Niedersachsen. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Der Stand betrage 91 Prozent, teilte der europäische Gasspeicherverband GIE mit. Zuvor war der Wert kontinuierlich gestiegen, was vor allem auf die milde Witterung zurückzuführen ist. EU-weit lag der Füllstand zuletzt bei 82,6 Prozent.

Die Gasspeicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus. Die Füllstände nehmen während der Heizperiode üblicherweise kontinuierlich ab. Deutschland wird zur Zeit durch Pipeline-Importe aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich mit Gas versorgt. Auch am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird Gas in das deutsche Fernleitungsnetz eingespeist.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.