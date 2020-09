Im Konflikt um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat der türkische Präsident Erdogan seine harte Haltung gegenüber Griechenland bekräftigt.

Sein Land sei zu allen Möglichkeiten und allen Konsequenzen bereit, sagte Erdogan in einer Rede in Istanbul. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Ankara eine Militärübung in dem Seegebiet angekündigt. In der Region ist zudem weiterhin ein türkisches Erkundungsschiff unterwegs, das von Marineschiffen begleitet wird und seit der zweiten Augustwoche vor griechischen Inseln und westlich von Zypern nach Erdgas sucht. Das Seegebiet wird von allen drei Ländern beansprucht.



Zuletzt hatte sich der Ton vor allem zwischen den Regierungen in Ankara und Athen erheblich verschärft. Dabei war auch von der Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Nato-Staaten die Rede gewesen. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll die Türkei damit begonnen haben, rund 40 Panzer an die Grenze zu Griechenland zu verlegen.