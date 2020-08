Die Nato hat die Mitgliedsländer Griechenland und Türkei im Konflikt um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zum Dialog aufgerufen.

Die Lage sei Besorgnis erregend, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin. Er begrüßte die Versuche der Bundesregierung zu vermitteln und erklärte, er sei selbst in Kontakt mit Ankara und Athen. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.



In der EU und Nato wächst die Sorge vor einer militärischen Konfrontation zwischen beiden Seiten. Deshalb beraten auch die EU-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Berlin über den Konflikt.

Erdogan lehnt "Zugeständnisse" ab

Die Türkei zeigt sich bisher unnachgiebig. Präsident Erdogan erklärte in Ankara, sein Land werde keine Zugeständnisse machen. Er rief Griechenland auf, Fehler zu vermeiden und drohte mit schwerwiegenden Konsequenzen. Außenminister Maas war gestern nach Athen und Ankara gereist und hatte versucht, zwischen den beiden Nato-Staaten eine Annäherung im Streit um die Ausbeutung von Gasvorkommen in der Ägäis zu erreichen.