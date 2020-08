Im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer hat Bundesaußenminister Maas Griechenland und die Türkei zum Dialog aufgerufen.

Bei Gesprächen in Athen und anschließend in Ankara warnte der SPD-Politiker beide Länder vor einer militärischen Zuspitzung. Was umgehend benötigt werde, seien sichtbare Schritte zur Deeskalation, sagte Maas in Ankara. Er habe in beiden Hauptstädten gehört, dass die Bereitschaft zum Dialog bestehe, deshalb halte er einen solchen auch für erreichbar. Letztlich werde nur so eine verbindliche und friedliche Lösung im Gasstreit möglich sein. Der türkische Außenminister Cavusoglu warnte Griechenland vor Provokationen. Der griechische Außenminister Dendias betonte, ein Dialog mit Ankara sei nur möglich, wenn die Türkei aufhöre, Griechenland zu bedrohen.



Der Streit zwischen Athen und Ankara hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet. Ankara argumentiert, dass das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei gehöre. Der Türkei sind aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert, weshalb Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht.