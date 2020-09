In den Gaststreit zwischen der Türkei und Griechenland kommt möglicherweise Bewegung.

Beide Seiten kündigten die Aufnahme von Sondierungsgesprächen über den festgefahrenen Konflikt an. Man stehe bereit für Gespräche, teilte zunächst das türkische Präsidialamt in Ankara mit. Die griechische Regierung bestätigte dies anschließend. Ein erstes Treffen soll demnach in Istanbul stattfinden. Zuvor hatten der türkische Präsident Erdogan, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Michel über das Thema beraten. Erdogan erklärte, sein Land hoffe, dass der für Anfang Oktober geplante EU-Gipfel "neues Leben" in die Beziehungen zwischen der EU und Ankara bringen werde. Bei dem Treffen soll auch über mögliche Sanktionen gegen die Türkei gesprochen werden.



Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete und untermauern diesen auch durch die Entsendung von Kriegsschiffen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.