Im Streit um eine Ausbeutung möglicher Öl- und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat das türkische Bohrschiff "Yavuz" das umstrittene Seegebiet vor der Küste Zyperns verlassen.

Wie auf Schiffs-Tracking-Seiten im Internet zu sehen war, legte es heute im türkischen Hafen Tasucu in der Provinz Mersin an. Eine offizielle Erklärung zu der Bewegung des Schiffs gab es nicht.



Der Schritt könnte dazu beitragen, die Spannungen im östlichen Mittelmeer zu mildern. Sowohl die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete. Griechenland und die Türkei gehören zur Nato. Der Generalsekretär des Bündnisses, Stoltenberg, ist zu Besuch in Ankara, um in dem Konflikt zu vermitteln. Er reist danach nach Athen weiter.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.