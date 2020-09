Das türkische Forschungsschiff "Oruc Reis" hat nach der Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer das umstrittene Gebiet wieder verlassen.

Die Regierung in Ankara erklärte, das Schiff sei zur türkischen Küste zurückgekehrt. Verteidigungsminister Akar stellte allerdings klar, dass die Türkei auf ihre Rechte im östlichen Mittelmeer nicht verzichte. Die Suche des Landes nach Erdgasvorkommen in der Nähe griechischer Inseln und westlich von Zypern war international kritisiert worden. Alle drei Länder erheben Ansprüche in dem Gebiet. Zwischen den Nato-Mitgliedern Türkei und Griechenland hat der Streit zu erheblichen Spannungen geführt. Die griechische Regierung will deswegen das Militär aufrüsten.

