Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die Kürzung von Hilfsgeldern an die Türkei angekündigt.

In seinem Schreiben an das Europäische Parlament heißt es, in diesem Jahr erhalte Ankara rund 168 Millionen Euro aus dem Programm zur Heranführung an die Union. Die Kürzung der Vorbeitrittshilfen um 75 Prozent begründete er mit dem Gasstreit mit Zypern und der türkischen Militäroffensive in Syrien. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen, die die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens an Ankara leistet.



Beschlossen wurden die Kürzungen bereits im vergangenen Jahr. Daher sorgte die Veröffentlichung des Briefs einen Tag vor dem Libyen-Gipfel für Irritationen. Laut ARD-Studio Brüssel arbeitet die EU-Kommission an einer Erklärung.



Mit den Vorbeitrittsgeldern will die EU Reformprozesse der Beitrittskandidaten unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die Verhandlungen mit Ankara sind aber seit Jahren eingefroren.