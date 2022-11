Fußball-WM

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben die Gastgeber auch ihr zweites Gruppenspiel verloren und ist ausgeschieden. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Am Nachmittag hatte Katar gegen Senegal auch sein zweites Vorrundenspiel verloren (1:3). Am Abend trennten sich die Niederlande und Ecauador 1:1 unentschieden. Durch das Remis hat Katar keine Chance mehr, einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe A zu belegen. Nach Südafrika ist das Land der zweite WM-Ausrichter, der in der Gruppenphase gescheitert ist.

Zumindest sportlich ist die Rechnung für Katar nicht aufgegangen. Schon vor dem Abpfiff des Spiels gegen Senegal hatten die Zuschauer scharenweise das Al-Thuma-Stadion verlassen. Auch auf der Ehrentribüne lichteten sich die Ränge.

Nationaltrainer Sanchez warb um Verständnis für seine Elf. Er erklärte, man müsse mit vielen Beschränkungen arbeiten. Katar sei ein kleines Land, die Liga nicht so wettbewerbsfähig.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.