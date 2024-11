UNO-Artenschutzkonferenz

Gastgeberland Kolumbien legt Kompromissvorschlag vor

Wenige Stunden vor dem geplanten Ende der UNO-Artenschutzkonferenz in Kolumbien hat das Gastgeberland einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der Text, der am Abend in Cali präsentiert wurde, umfasst Vorschläge zu den drei strittigsten Themen der Konferenz.