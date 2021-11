Angesichts steigender Infektionszahlen gilt auch im Gastgewerbe vielerorts die 2G-Regel. (picture alliance / ZB | Z6944 Sascha Steinach)

Die coronabedingten massiven Umsatzeinbußen gefährdeten die Zukunft der Branche, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Zöllick. Sollten die Betriebe nun wieder geschlossen werden wie es bereits in Bayern und Sachsen der Fall sei, brauche man wirksame Überlebenshilfen. Auch in geöffneten Hotels und Gaststätten sei die Lage aufgrund massenhafter Stornierungen fatal. Eine bloße Verlängerung der geltenden Wirtschaftshilfen reiche da nicht aus.

In Deutschland tritt morgen das geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft, das verschärfte Corona-Regeln vorsieht. Zu den Maßnahmen gehört die 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie am Arbeitsplatz. Zudem gibt es eine Testpflicht unter anderem für Pflegeheime. Einige Länder kündigten bereits an, über die beschlossenen Vorkehrungen hinauszugehen. Vielerorts erhalten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

