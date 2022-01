Corona: Gastwirt verliert gegen Versicherung (imago images / Reinhard Kurzendörfer)

Die Richter entschieden, dass eine Versicherung in solchen Fällen nicht zahlen muss, wenn im Vertrag bestimmte Krankheits-Erreger - wie etwa Salmonellen - aufgezählt würden und Sars-Cov-2 nicht darunter sei. Im konkreten Fall ging es um ein Lokal in Schleswig-Holstein, die Entscheidung hat aber Auswirkungen auf zahlreiche ähnliche Fälle in ganz Deutschland.

Bei einer Versicherung gegen Betriebsschließungen handelt es sich um eine Zusatzversicherung, die Gastwirte abschließen können, aber nicht müssen. Bei Neuverträgen wird eine Zahlung im Pandemiefall inzwischen meist ausgeschlossen.

(Az. IV ZR 144/21)

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.