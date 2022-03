Energiesicherheit

Es müssten nun Kriterien aufgestellt werden, nach denen beurteilt werde, wer im Krisenfall weiter mit Gas versorgt werde. Zugleich drängte sie (Audio-Link) auf ein europaweit einheitliches Vorgehen. Der Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, Kehler, sprach von einem folgerichtigen Schritt. Da sich die Unternehmen an die geltenden Verträge hielten, bestehe die Gefahr möglicher Liefereinschränkungen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte die Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen ausgerufen. Diese sehe noch keine staatlichen Versorgungseinschränkungen vor, teilte der Grünen-Politiker in Berlin mit. Es gebe aktuell auch keine Engpässe. Im Ministerium werde nun ein Krisenstab eingerichtet, der aus Behörden und den Energieversorgern bestehe. Die Gasversorger und die Betreiber der Gasleitungen müssen nun regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einschätzen. Hintergrund ist die vom russischen Präsidenten Putin geforderte Bezahlung der Energielieferungen in Rubel und nicht mehr in Euro oder Dollar. Aus dem Kreml hieß es inzwischen, dass die Umstellung nicht unmittelbar, sondern schrittweise erfolgen werde.