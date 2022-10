Bundesnetzagentur

Der Gasverbrauch der privaten Haushalte ist in der letzten Woche stark gesunken. (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

In der vergangenen Woche habe der Gasverbrauch pro Tag im Schnitt bei 608 Gigawattstunden gelegen und sei damit 31 Prozent niedriger gewesen als in den gleichen Kalenderwochen der vergangenen drei Jahre, teilte die Behörde in Bonn mit. In der Vorwoche lag das Minus bei 29 Prozent. Der Rückgang liege am relativ warmen Wetter, aber auch an bewussten Einsparungen. Die Entwicklung sei ermutigend, so müsse es weitergehen, sagte Behördenchef Müller.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.