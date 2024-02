Flammen schlagen aus einer explodierten Erdgasleitung in der iranischen Stadt Borudschen. (Reza Kamali Dehkordi / Fars News A / Reza Kamali Dehkordi)

Die Regierung sprach von Sabotage. Nach Berichten iranischer Medien wurden Leitungen in der Nähe der Stadt Borudschen im Südwesten des Landes und in der Nähe der Stadt Safaschahr in der südlichen Provinz Fars beschädigt. Niemand sei verletzt worden. In drei Provinzen sei es zu einer Unterbrechung der Gasversorgung gekommen.

Im Iran ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Störungen an Gas- und Ölpipelines gekommen. Die Infrastruktur gilt als marode und anfällig. Mehrfach wurden von offizieller Seite Saboteure für Störungen verantwortlich gemacht. Unabhängig überprüfen lässt sich das praktisch nicht.

