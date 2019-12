Gasversorgung in Europa

Russland und die Ukraine haben sich noch nicht über einen Erdgas-Transit nach Europa ab dem kommenden Jahr geeinigt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin am Rande des Treffens in Paris, die Einzelheiten für weitere Gaslieferungen nach Europa müssten noch geklärt werden. Selenskyj zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Einigung komme: Auf Beraterebene würden bereits die künftigen Mengen an Erdgas und andere Details besprochen.



Russland ist für die EU-Staaten ein wichtiger Erdgaslieferant. Die Ukraine ist als Transitland für russisches Gas auf Gebühren für die Durchleitung angewiesen. Ende des Jahres läuft der Vertrag zwischen beiden Ländern über die Lieferung und Weiterleitung von Erdgas aus. Gespräche über eine Vertragsverlängerung unter Vermittlung der EU verliefen bisher erfolglos.