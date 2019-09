Der frühere Bundespräsident Gauck hat die Unterstützung der Westdeutschen beim Aufbau der Demokratie in Ostdeutschland gewürdigt.

Gauck sagte im Deutschlandfunk, wenn man die Umgestaltung 1990/91 damals nur mit Ostdeutschen hätte machen können, wäre das an vielen Stellen ein sehr langer und schmerzhafter Prozess gewesen. Gauck verwies auf viele belastete Kader, die niemand mehr gewollt habe. In dieser Situation seien die Westdeutschen schnell da gewesen. Viele seien geeignet und hilfreich gewesen, auf manche hätte man auch gern verzichten können, weil sie egoistisch gewesen seien. Oft werde aber zu viel über diese geredet und darüber, wo es nicht funktioniere. Viel zu selten aber werde über diejenigen gesprochen, die einem geholfen hätten, weil sie das Land aufgebaut und so etwa eine glaubwürdige Richterschaft gebildet und glaubwürdigen Journalismus geschaffen hätten.