Der frühere Bundespräsident Gauck hat die Unterstützung der Westdeutschen nach der Wende gewürdigt.

Im Deutschlandfunk sagte Gauck, wenn man die Umgestaltung 1990/91 damals nur mit Ostdeutschen hätte machen können, wäre das an vielen Stellen ein sehr langer und schmerzhafter Prozess gewesen. Gauck verwies auf viele belastete Kader, die niemand mehr gewollt habe: "Unsere Richter hatten wir satt, das waren Leute, die sich ihre Urteile zum Teil von der Partei haben vorschreiben lassen. Und unsere Staatsanwälte haben wir gehasst, das waren doch Leute, die wir nicht brauchen konnten bei der Errichtung einer Demokratie."

"Unterschiede zwischen Ost und West gibt es noch immer"

Gauck verwies auf die "Unterschiedlichkeit" zwischen Ost- und Westdeutschen, die es zum Teil noch heute gebe. Sie liege nicht begründet in Charaktermängeln der Ostdeutschen, betonte er, sondern darin, dass die westdeutsche Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg gelernt habe, Individuen heranwachsen zu lassen mit eigenen Meinungen, mit der Lust, eigenständig zu leben und Eigenverantwortung einzuüben. In der Diktatur sei so etwas schädlich gewesen. Günstig sei dagegen gewesen, gehorsam zu sein und sich anzupassen. Sehr bald habe sich gezeigt, dass zwar viele Leute in Ostdeutschland protestieren wollten. Danach - in der Freiheit - habe aber dann das Personal gefehlt, in Eigenverantwortung etwa Bürgermeister zu werden oder Abgeordneter und Betriebsleiter.

"Auf manche Westsdeutsche hätte man gerne verzichtet"

In dieser Situation seien die Westdeutschen schnell da gewesen, viele seien geeignet und hilfreich gewesen, auf manche hätte man auch gern verzichten können, weil sie egoistisch gewesen seien oder leistungsschwach. Oft werde aber zu viel über diese geredet, so Gauck, und darüber, wo es nicht funktioniere. Viel zu selten aber werde über diejenigen gesprochen, die einem geholfen hätten, weil sie das Land aufgebaut und so etwa eine glaubwürdige Richterschaft gebildet und glaubwürdigen Journalismus geschaffen hätten.