Der Bundesparteitag der AfD in Riesa. (Sebastian Kahnert/dpa)

Gauland sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, statt Streit sollten wieder jene Themen im Mittelpunkt stehen, die die Menschen bewegten, wie etwa die Inflation. Dazu müsse die Zusammenarbeit im Bundesvorstand deutlich besser werden.

Der Parteitag im sächsischen Riesa war gestern am dritten und letzten Tag nach einem Streit um die Europapolitik vorzeitig beendet worden. In einer Debatte um eine Resolution hatte das neu gewählte AfD-Führungsduo Chrupalla und Weidel zunächst keine Mehrheit für den Vorschlag erhalten, den Text zu überarbeiten. In der Resolution ist unter anderem vom "Ukraine-Konflikt" statt von einem Krieg die Rede. Zudem wird darin die Auflösung der EU verlangt.

