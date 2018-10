Am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel hat es erneut Unruhen gegeben.

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte auf Twitter, mehrere Palästinenser hätten den Sicherheitszaun überwunden und einen Sprengsatz gezündet. Alle Terroristen - so wörtlich - seien erschossen worden. Eine Zahl nannte er nicht. Das Gesundheitsministerium in Gaza spricht von mindestens sechs Toten und 60 Verletzen. Nach israelischer Darstellung versammelten sich heute rund 14.000 Palästinenser an verschiedenen Abschnitten des Grenzzauns zu Protesten. Als Reaktion auf die neuen Unruhen kündigte der israelische Verteidigungsminister Lieberman an, dass die Heizöl-Lieferungen in den Gaza-Streifen mit sofortiger Wirkung eingestellt werden.