Bei Protesten von Palästinensern an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden drei Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. Ein weiterer sei bereits vor der zentralen Kundgebung getötet worden. Mehrere Hundert Menschen wurden demnach verletzt. An den Protesten nahmen nach israelischen Angaben rund 40.000 Menschen teil. Einige von ihnen hätten Granaten und Steine geworfen. Anlass für die Demonstration war der erste Jahrestag des Beginns einer Protestwelle im Gazastreifen am Grenzzaun zu Israel.