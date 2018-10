An der Grenze zum Gazastreifen sind zwei Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza war einer der Toten erst 12 Jahre alt. Mehr als 60 weitere Palästinenser seien durch Schüsse verletzt worden.



Die israelische Armee erklärte, rund 20.000 Palästinenser hätten sich an verschiedenen Orten entlang der Grenze versammelt, dabei seien auch Sprengsätze und Steine auf Soldaten geworfen worden. Als Reaktion darauf habe Israels Luftwaffe zwei Ziele im nördlichen Teil des Palästinensergebiets angegriffen.



Die dortigen Behörden geben an, dass im vergangenen halben Jahr bei teilweise gewaltsamen Protesten an der Grenze 197 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden seien.