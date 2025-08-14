Trümmer zerstörter Gebäude in Gaza durch einen israelischen Luftschlag (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy / apaimages)

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die Vorgaben der israelischen Regierung beeinträchtigten ihre Arbeit derart, dass sie gezwungen sein könnten, ihre Tätigkeit komplett einzustellen. Zudem lehnten die Behörden regelmäßig Einfuhranträge der Organisationen ab. In der Folge hätten die meisten seit Anfang März keine einzige Lkw-Ladung mit Hilfsgütern in den Gazastreifen bringen können. Dies habe dazu geführt, dass in Krankenhäusern das Nötigste fehle und Kinder sowie alte Menschen an Hunger und Krankheiten sterben, die eigentlich behandelbar seien.

