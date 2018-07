Die langjährige Kibbuz-Bewohnerin Vera Tal hat auf die Folgen des Gaza-Konflikts für die Kinder im Dorf aufmerksam gemacht.

Tal, die seit rund 50 Jahren im Kibbuz Magen am Gazastreifen lebt, sagte im Deutschlandfunk, die Kinder dort seien sehr erschreckt und bekämen psychologische Hilfe. Sie könnten sich dort nicht ohne Begleitung bewegen. Zudem würden sie überwacht, um zu gewährleisten, dass sie bei einem Angriff schnell in die Sicherheitsräume gebracht werden könnten. Tal betonte, dass sich die Lage in den vergangenen zwei Tagen mit Beginn der Feuerpause gebessert habe. Sie sprach sich dafür aus, zwischen Israel und den Palästinensern einen Status Quo zu vereinbaren. Darin sollten die Palästinenser größtmögliche Freiheiten bekommen.



Zuletzt war bei palästinensischen Protesten an der Grenze des Gazastreifens erstmals seit vier Jahren ein israelischer Soldat getötet worden. Israels Armee reagierte darauf mit Vergeltungsangriffen, bei denen nach Angaben der Hamas drei ihrer Kämpfer sowie ein Zivilist getötet wurden.



Die Eskalation hatte die Sorge vor einem neuen Gaza-Krieg genährt. Eine anschließend verkündete Feuerpause wird Berichten zufolge bislang weitgehend eingehalten. Nach Angaben der israelischen Armee wurde allerdings am Montag erneut ein Luftangriff auf den Gazastreifen geflogen. Ziel war den Angaben zufolge eine Gruppe von Terroristen, die zuvor Luftballons mit Brandsätzen nach Israel schickten. Berichte über Verletzte gab es nicht.

