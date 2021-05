Zehntausende Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der israelischen Luftangriffe ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen suchten sie Schutz in Einrichtungen des UNO-Palästinenserhilfswerks, wie etwa in Schulen. Die Gewalt geht unvermindert weiter.

Mehr als 2.500 Menschen seien im Zuge der Bombardierungen obdachlos geworden, erklärten die Vereinten Nationen. Die Angriffe, mit denen Israel auf Raketenangriffe militanter islamistischer Kämpfer aus dem Palästinensergebiet reagiert, dauerten auch in der vergangenen Nacht an. Kampfflugzeuge hätten rund 35 Ziele im Laufe der vergangenen Nacht beschossen, teilte die Armee heute früh mit. Dabei seien etwa 15 Kilometer des sogenannten Metro-Systems attackiert worden. Dieses ist dem Militär zufolge von der Hamas über Jahre aufgebaut worden. Es dient demnach unter anderem dem Schutz von Kämpfern und deren schneller Verlegung.



Laut Armee wurden außerdem Häuser von neun hochrangigen Kommandeuren der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Israels Premierminister Netanjahu erklärte, die Kampagne gegen die Hamas werde mit voller Wucht fortgesetzt. Die Palästinenserorganisation hatte zuvor weitere Raketen auf Israel abgefeuert; Ziele waren die Städte Beerscheba und Aschkelon.

Keine gemeinsame Resolution des UNO-Sicherheitsrats

Die USA forderten in einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats ein Ende der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern. Die amerikanische UNO-Botschafterin Thomas-Greenfield sagte, die derzeitige Spirale der Gewalt drohe eine ausgehandelte Lösung des jahrzehntelangen Konflikts mit zwei Staaten außer Reichweite zu bringen. Eine gemeinsame Resolution des Sicherheitsrats scheiterte aber nach Angaben von Diplomaten am Widerstand der USA. UNO-Generalsekretär Guterres hatte zum Auftakt der öffentlichen Sitzung ein Ende der Gefechte verlangt und vor unkontrollierbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten gewarnt.

Mützenich hofft auf Vermittlerrolle der USA

Der SPD-Fraktionsvorsitzende und Nahost-Experte Mützenich äußerte die Hoffnung, dass die USA unter Präsident Biden wieder verstärkt eine Vermittlerrolle in dem Konflikt einnehmen könnten. Dies sei unter Präsident Trump total vernachlässigt worden, sagte er im Deutschlandfunk. Eine Rücknahme der US-Anerkennung Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels erwartet Mützenich nach eigener Aussage zwar nicht, allerdings auch keine aktiven Schritte. Am wahrscheinlichsten sei ein pragmatischer Umgang der Biden-Regierung mit der Situation.



Bei den Gefechten wurden seit dem 10. Mai zehn Israelis getötet; auf palästinensischer Seite starben mehr als 190 Menschen. Auslöser der jüngsten Eskalation war unter anderem die drohende Zwangsräumung palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.