Israel hat mehrere Erleichterungen für Palästinenser im Gazastreifen beschlossen.

Unter anderem wurde die Fischereizone vor dem Gazastreifen auf 15 Seemeilen ausgeweitet. Außerdem öffneten die israelischen Behörden den Warenübergang Kerem Schalom in das blockierte Gebiet. Auch wird die Wasserversorgung des Gazastreifens verbessert. Ziel der Erleichterungen ist offenbar eine Beruhigung der Lage in dem Küstenstreifen. Zuletzt war es am Grenzzaun immer wieder zu gewaltsamen Protesten mit Toten und Verletzten gekommen.

