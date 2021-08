Im Gazastreifen ist Hamas-Führer Haniyya als Chef der radikalislamischen Palästinenser-Organisation bestätigt worden.

Wie die Hamas mitteilte, nahmen an der Abstimmung Zehntausende Mitglieder teil. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Haniyya ist seit 2017 Anführer des politischen Flügels der Hamas. Er lebt im Exil in der Türkei und in Katar. In der Europäischen Union und in den USA gilt die Hamas als terroristische Vereinigung.



Zuletzt war es im Mai zu einem erneuten Konflikt mit Israel gekommen, in dessen Verlauf 260 Palästinenser und 13 Israelis getötet wurden.

