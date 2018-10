Als Reaktion auf eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete hat Israel Luftangriffe auf das Küstengebiet geflogen.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurde ein Mann getötet. Drei weitere Palästinenser seien verletzt worden. Zuvor war eine im Gazastreifen abgefeuerte Rakete in der israelischen Wüstenstadt Beer Scheva eingeschlagen. Das Geschoss traf ein Wohnhaus, es wurde niemand verletzt.



Wie das israelische Fernsehen berichtet, ordnete Verteidigungsminister Lieberman die Schließung von zwei Grenzübergängen an. Nach monatelangen Protesten an der Grenze hatte Israel am Sonntag der Hamas mit einer neuen Militäroperation gedroht.