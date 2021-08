Am Grenzzaun zum Gaza-Streifen haben palästinensische Demonstranten Brandsätze geworfen und Autoreifen angezündet.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, die israelische Armee habe daraufhin auf die Menschen geschossen. Es seien 24 Personen verletzt worden. Nach israelischer Darstellung hatten sich mehrere hundert Demonstranten versammelt. Sie waren einem Aufruf der radikal-islamischen Hamas gefolgt, um an einen Brandanschlag vor 52 Jahren auf die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem zu erinnern.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.