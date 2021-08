Die israelische Luftwaffe hat Ziele der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen beschossen.

Dabei soll es sich unter anderem um Waffenlager gehandelt haben. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es derzeit nicht.



Zuvor war die Situation am Grenzzaun zum Gaza-Streifen eskaliert. Dort hatten sich hunderte Demonstranten versammelt, um an einen Brandanschlag vor 52 Jahren auf die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem zu erinnern. Dabei warfen Palästinenser Brandsätze, zündeten Autoreifen an und versuchten, den Grenzzaun zu überwinden. Israelische Soldaten schossen daraufhin auf die Menschen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden 41 Personen verletzt. Zwei Personen befänden sich in einem kritischen Zustand, darunter ein 13-jähriger Junge.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.