Im Gaza-Streifen haben tausende Palästinenser gegen die geplante Annexion von Teilen des Westjordanlands durch Israel protestiert.

Sie trugen palästinsische Fahnen und skandierten Parolen gegen Israel und die USA. Der israelische Premierminister Netanjahu hatte ursprünglich anvisiert, bereits heute mit der Umsetzung der Annexionspläne zu beginnen. Inzwischen erklärte aber ein Regierungsvertreter, das Vorhaben werde zwar noch in diesem Monat, aber erst nach einer Erklärung des amerikanischen Präsidenten Trump angegangen.



Netanjahu will in Übereinstimmung mit dem Nahost-Plan Trumps rund 30 Prozent des Westjordanlands unter israelische Kontrolle stellen. Das Vorhaben steht international in der Kritik. Der britische Premier Johnson appellierte heute an die Regierung in Jerusalem, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Es würde den langfristigen Sicherheitsinteressen Israels schaden. Im Deutschen Bundestag wollen Union, SPD und FDP die Bundesregierung in einem Antrag auffordern, sich entschieden gegen die Annexionspläne zu stellen.