Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas beschossen.

Die Angriffe seien Vergeltung für einen zuvor mit Ballons in Richtung Israel geschickten Sprengsatz gewesen sowie für Explosivmaterial, das von militanten Palästinensern in Richtung der Grenzanlagen geworfen worden sei. Nach Darstellung der Hamas wurden zuvor mehrere Palästinenser bei Protesten in der Nähe des Zauns durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt.