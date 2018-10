Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Die Opfer sind dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge drei Jungen. Die israelische Luftwaffe bestätigte einen Angriff auf drei Palästinenser. Sie hätten sich dem Sicherheitszaun an der Grenze genähert und dort einen Sprengsatz angebracht. Man habe daraufhin das Feuer auf die, wie es wörtlich heißt, "Terroristen" eröffnet.



Die Lage an den Sperranlagen zwischen Israel und dem Gazastreifen hat sich in den vergangenen Tagen wieder verschlechtert. Militante Palästinenser feuerten zahlreiche Raketen auf den Süden Israels ab. Die israelische Armee flog Luftangriffe.