Aus dem Gazastreifen wird erneut der Tod eines Palästinensers durch Schüsse der israelischen Armee gemeldet.

Soldaten hätten das Feuer auf Teilnehmer einer Demonstration an der Grenze zu Israel eröffnet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Dabei sei ein 15-Jähriger erschossen worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. Sie verweist in der Regel darauf, dass die seit Monaten an der Grenze stattfindenden Proteste meist gewaltsam seien.



Erst am Dienstag waren nach Angaben der Behörden in Ramallah drei Palästinenser erschossen worden - zwei von ihnen ebenfalls an der Grenze, der Dritte nach einem Angriff auf einen jüdischen Zivilisten in Jerusalem.