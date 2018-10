Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben vier Demonstranten von israelischen Soldaten durch Schüsse getötet worden.

Mehr als 80 Personen seien veletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt mit. Die israelische Armee erklärte lediglich, an der Grenze hätten sich rund 1.000 Menschen versammelt, die Reifen angezündet und Sprengsätze in Richtung der Soldaten geworfen hätten. Die Demonstranten fordern seit Monaten eine Aufhebung der Blockade des Gazastreifens sowie eine Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge in Gebiete, die heute zu Israel gehören.