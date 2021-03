Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat erstmals zwei Frauen in ihr politisches Führungsgremium berufen.

Dschamila Schanti wurde als erste Frau in das 20-köpfige Politbüro gewählt, wie die Hamas mitteilte. Zudem zog Fatima Schurab als Vorsitzende des Frauenkomitees ein. Bereits am Mittwoch hatte die Terrorgruppe mitgeteilt, dass Jahia Sinwar als Vorsitzender wiedergewählt worden sei.



In den Palästinensergebieten stehen in den kommenden Monaten die ersten Wahlen seit 15 Jahren an. Die Parlamentswahl ist für den 22. Mai geplant und die Präsidentschaftswahl für den 31. Juli. Die Hamas kontrolliert seit 2007 den Gazastreifen. Immer wieder

