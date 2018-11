Im Gazastreifen hat die von militanten Palästinensern verkündete Waffenruhe in der Nacht gehalten.

Nach tagelangem Beschuss mit Raketen auf israelisches Gebiet gab es keine Berichte über weitere Angriffe. Auch Israel stellte seine Bombardierung von Zielen im Gazastreifen ein. Die Waffenruhe war unter anderem von Ägypten vermittelt worden. Seit Sonntag hatten Palästinenser vom Gazastreifen aus etwa 460 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Es gab einen Toten und etwa 30 Verletzte. Im Gegenzug griff die israelische Armee mehr als 160 Ziele in dem Palästinensergebiet an. Dabei wurden sechs Menschen getötet.



Der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff machte die Hamas für die Eskalation verantwortlich. Zugleich lobte er in der "Heilbronner Stimme" den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, der besonnen reagiert habe und eine Bodenoffensive vermeiden wolle. Aus israelischer Sicht sei es bedenklich, dass gerade aus der Region, die man vollständig den Palästinensern zur Selbstverwaltung überlassen habe, ständig Angriffe erfolgten.