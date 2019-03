Die israelische Armee hat mit ihrer Vergeltungsaktion auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen begonnen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Explosionen. Heute früh waren Raketen nördlich von Tel Aviv eingeschlagen. In der Ortschaft Mishmeret wurden sieben Menschen verletzt. Daraufhin hatte Isreal seine Truppen an der Grenze zum Gazastreifen verstärkt und Reservisten einberufen. Die Regierung in Jerusalem machte die radikal-islamische Hamas für den Angriff verantwortlich.