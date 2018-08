Israel hat den einzigen Grenzübergang in den Gazastreifen für den Transport von Waren wieder vollständig geöffnet.

Fünf Wochen lang war der Durchgang in Kerem Schalom die meiste Zeit gesperrt. Ein Konvoi aus dutzenden Lastwagen passierte den Grenzübergang von Israel in den Gazastreifen, berichteten Beobachter. Die Lastwagen hatten Treibstoff und andere Güter geladen. Israels Verteidigungsminister Lieberman teilte mit, dies sei eine klare Botschaft an die Bewohner des Palästinensergebiets: Ruhe zahle sich aus, Gewalt hingegen nicht.



Israel blockiert den Gazastreifen seit mehr als zehn Jahren und begründet das mit Sicherheitsbedenken. Das Land wird dabei von Ägypten unterstützt. Seit einer Woche sollen unter Vermittlung Ägyptens Gespräche zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas über einen Waffenstillstand laufen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.