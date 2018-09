Israel hat erneut den einzigen Übergang für Personen in den Gazastreifen geschlossen.

Die Armee teilte mit, dass zuvor hunderte Palästinenser Steine geworfen und die Infrastruktur am Übergang Erez beschädigt hätten. Bis zur Reparatur dieser Schäden soll die Grenze geschlossen bleiben. Ausnahmen gebe es nur in Notfällen.



Bei den gestrigen Unruhen an der Grenze wurden mehrere Palästinenser verletzt. Der Übergang war erst Ende August nach einer rund einwöchigen Schließung wieder geöffnet worden.