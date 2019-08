Israelische Soldaten haben einen Palästinenser erschossen, nachdem dieser an der Grenze zum Gazastreifen das Feuer eröffnet hatte.

Das teilte die israelische Armee mit. Das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt bestätigte den Tod eines 26-Jährigen. Gestern hatte das israelische Militär vier Palästinenser getötet, die nach Angaben der Armee schwer bewaffnet waren.



Seit März vergangenen Jahres protestieren Palästinenser an der Grenze regelmäßig gegen die Blockade des Küstenstreifens durch Israel. Seither wurden nach Angaben der Behörden in Gaza mehr als 300 Palästinenser getötet. Auch auf israelischer Seite gab es mehrere Tote.