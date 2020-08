Palästinenser aus dem Gazastreifen lassen weiterhin zahlreiche Ballons, an denen Brandflaschen oder Sprengsätze befestigt sind, nach Israel fliegen, um so Brände auszulösen.

Solche Angriffe gibt es seit rund zwei Wochen täglich. Am Abend griff die israelische Armee deshalb abermals Ziele der Hamas an. Sie beherrscht das palästinensische Küstengebiet. Kampfflugzeuge hätten unter anderem eine zum Bau unterirdischer Einrichtungen behilfliche Produktionsanlage angegriffen, teilte die Armee mit. Über mögliche Opfer liegen keine Angaben vor.



Im Anschluss an den israelischen Militäreinsatz seien drei Raketen aus Gaza abgefeuert worden, die im Kibbuz Kissufim Alarm auslösten, hieß es. Alle drei Geschosse konnten abgefangen werden.