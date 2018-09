Im Gazatreifen haben tausende Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen gestreikt.

Sie protestierten damit gegen Stellenstreichungen und Kürzungen in Folge der Streichung von Finanzhilfen durch die USA. Betroffen waren nach Angaben der zuständigen Gewerkschaft sämtliche Einrichtungen des Hilfswerks, das zum Beispiel mehr als 270 Schulen und über 20 Gesundheitszentren betreibt.



Die USA hatten ihre Zahlungen Ende August komplett eingestellt. Das Außenministerium in Washington begründete das damit, dass die USA einen überproportionalen Teil der Last schultern müssten.