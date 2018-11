Die israelische Armee will weitere Militäreinheiten in der Nähe des Gazastreifens zusammenziehen.

Das sagte ein Armee-Sprecher der Zeitung "Haaretz". Bereits in der Nacht habe die Luftwaffe Angriffe auf mehr als hundert Einrichtungen im Gazastreifen geflogen. Ein Munitionslager, eine Waffenfabrik und die Zentrale des Fernsehsenders der im Gazastreifen regierenden Hamas seien zerstört worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dabei vier Palästinenser getötet.



In der israelischen Stadt Aschkelon wurde ein Mann getötet, als eine palästinensische Rakete sein Haus traf. Ein Sprecher der militanten Hamas-Flügels drohte mit neuen Angriffen, auch auf weiter entfernte Ziele in Israel.