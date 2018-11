Bei einer Aktion des israelischen Militärs im Gazastreifen sind ein Soldat und sieben Palästinenser getötet worden.

Nach Angaben der radikal-islamischen Hamas drang eine israelische Spezialeinheit in einem Zivilfahrzeug mehrere Kilometer in den Süden des Gaza-Streifens ein und tötete bei Chan Junis einen Hamas-Kommandeur. Die israelische Luftwaffe habe dann das Feuer auf Hamas-Kämpfer eröffnet, die den Wagen verfolgt hätten. Die israelische Armee bestätigte den Einsatz und erklärte, neben dem toten Soldaten sei ein weiterer verwundet worden. Aus dem Palästinensergebiet wurden anschließend mindestens zehn Raketen auf Israel abgefeuert, die nach Angaben des Militärs aber abgefangen wurden.



Der israelische Premierminister Netanjahu verkürzte wegen des Vorfalls seinen Besuch bei den Weltkriegs-Gedenkveranstaltungen in Frankreich und reiste in der Nacht in sein Land zurück. Dass israelische Soldaten in den Gaza-Streifen eindringen, ist ungewöhnlich. Üblicherweise werden Angriffe auf das Palästinensergebiet aus der Luft oder mit Raketen von israelischem Gebiet aus durchgeführt.