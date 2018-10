Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge zieht einen Teil seiner internationalen Mitarbeiter vorerst aus dem Gazastreifen ab.

Die UNRWA erklärte, es habe besorgniserregende Sicherheitszwischenfälle gegeben. Die Mitarbeiter seien bei Protesten gegen den geplanten Stellenabbau in der Organisation bedroht worden.



US-Präsident Trump hatte die Zahlungen der Vereinigten Staaten an das Hilfswerk vor einigen Wochen gestoppt. Für die UNRWA sind allein im Gazastreifen rund 13.000 Menschen tätig.



An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel protestierten heute erneut Tausende Menschen gegen die israelische Blockade des Palästinensergebiets. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt mehr als 30 Menschen durch Schüsse verletzt.