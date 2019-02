Eine Kommission der Vereinten Nationen hat schwere Vorwürfe gegen das israelische Militär erhoben.

In einem Bericht heißt es, bei den Unruhen an den Sperranlagen zum Gazastreifen mit vielen Toten und Verletzten hätten die Soldaten möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Im Zuge der Proteste ab März 2018 seien 189 Palästinenser getötet worden. 183 von ihnen seien von israelischen Soldaten getötet worden. Unter den Toten seien auch 35 Kinder gewesen. Israel müsse all das sofort und umfassend untersuchen.



Der amtierende israelische Außenminister Katz wies den Bericht zurück und betonte, niemand könne seinem Land das Recht auf Selbstverteidigung absprechen. Der UNO-Menschenrechtsrat hatte die Kommission eingesetzt, die von dem argentinischen Juristen Canton geleitet wurde.