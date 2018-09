Bei neuen Protesten sind im Gazastreifen an der Grenze zu Israel sieben Menschen getötet worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt wurden sie von israelischen Soldaten erschossen. Zudem habe es mehr als 500 Verletzte gegeben. Die israelische Armee erklärte, an verschiedenen Punkten der Grenze hätten sich insgesamt mehr als 20.000 Palästinenser versammelt. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet, als Sprengsätze und Steine in ihre Richtung geworfen worden seien.



Seit Ende März kommt es entlang der Grenze immer wieder zu Zusammenstößen mit Toten und Verletzten.